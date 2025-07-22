عائلة الطبيب مروان الهمص تصدر بيانًا عقب اختطافه من قبل الاحتلال.. "أطلقوا النَّار عليه وأصابوه في قدمه"

أعربت عائلة الهمص عن قلقها الشديد إزاء قيام قوة خاصة تابعة للاحتلال صباح الاثنين باختطاف الطبيب مروان الهمص، مدير مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار ومدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، أثناء أدائه لواجبه الإنساني في رعاية الجرحى والمرضى.

و️قال العائلة في بيان لها، إنَّ "القوة نفذت العملية مستخدمة مركبة من نوع جيب، حيث تم إطلاق النار عليه وإصابته في قدمه، ومن ثم اقتياده إلى منطقة خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال في مدينة رفح".

وحمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الطبيب مروان، مؤكدةً أن أي مساس بحياته هو مساس بكافة أبناء عائلة الهمص في الوطن والشتات.

وطالبت العائلة المجتمع الدولي، وفي مقدمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل للكشف عن مصيره وضمان سلامته والعمل على إطلاق سراحه فورًا.

وأدانت وزارة الصحة في غزة بـ"أشد العبارات" إقدام "وحدة مسلحة خاصة على اختطاف مدير مستشفى أبو يوسف النجار والمكلف بإدارة ملف المستشفيات الميدانية، و المتحدث باسم الوزارة د. مروان الهمص ظهر الاثنين، في سابقة خطيرة تمثل استهدافًا مباشرًا لصوت المرضى والجوعى والمعذبين في قطاع غزة".



وقالت الوزارة في بيان، "إن هذا العمل الجبان الذي استهدف أحد أبرز الأصوات الإنسانية والطبية التي نقلت للعالم أوجاع الأطفال الذين يموتون جوعًا، وآلام الجرحى الذين يُحرمون من الدواء، وصرخات الأمهات أمام بوابات المستشفيات، إنما يعكس نية مبيتة لإسكات الحقيقة، وحجب معاناة شعب بأكمله يعيش أبشع كارثة صحية وإنسانية".



وحملت الوزارة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.

المصدر / فلسطين أون لاين