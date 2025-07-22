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القوَّات المُسلَّحة اليمينَّة تستهدف مطار "بن غوريون" في يافا المحتلَّة

22 يوليو 2025 . الساعة 09:11 بتوقيت القدس
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القوَّات المُسلَّحة اليمينَّة تستهدف مطار "بن غوريون" في يافا المحتلَّة

نفذت القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ "بن غوريون" في منطقةِ يافا المحتلة، بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي نوع "فلسطين٢".

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، إنّ العملية حققَت هدفها بنجاحٍ، وتسببَت في هروبِ الملايينِ من قُطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ.

ووجَّه سريع التَّحية لشعبِنا اليمنيِّ العظيمِ، شعبِ الوفاءِ والإباءِ والكرامةِ، على موقفِهِ المشرفِ والتاريخيِّ في دعمِ وإسنادِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ، ورفضِ الهيمنةِ الأجنبيةِ على الأمةِ العربيةِ والإسلاميةِ بمختلفِ بلدانِها وشعوبِها.

كما وجَّه التَّحية للمجاهدينَ الأبطالِ من أبناءِ الشعبِ الفلسطينيِّ في غزةَ والضفةِ، على تضحياتِهم، وهم يواجهونَ العدوَّ المحتلَّ، ويجسدونَ أروعَ ملاحمِ البطولةِ والفداءِ، دفاعًا عن الأمةِ بأكملِها.

وشدد على أنَّ عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرةٌ، ولن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها.

وأمس الاثنين، أعلنت القوات المسلحة اليمنية ، تنفيذ عملية عسكرية "نوعية" بطائرات مسيرة، طالت 5 أهداف إسرائيلية بينها مطارا بن غوريون ورامون وميناء إيلات في الأراضي المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #قصف مطار بن غوريون #اليمن يقصف إسرائيل

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