في يومها الـ 655 تواليًا.. آخر تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 655 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأشارت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، إلى أنَّ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات، بلغ 5 شهداء وأكثر من 52 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,026 شهيدًا وأكثر من 6,563 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 8,268 شهيدًا و 30,470 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59,106 شهيدًا 142,511 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن مستشفيات القطاع سجَّلت 15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية بينهم 4 أطفال، بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنَّ العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 101حالة وفاة بينهم 80 طفل.



وقال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا إن طواقمه تتلقى بشكل مستمر بلاغات عن مواطنين فقدوا في قطاع غزة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي للشهر الثاني والعشرين على التوالي.

وذكر المركز في بيان ، أن 49 شخصًا على الأقل فُقدوا منذ 27 مايو في مناطق توزيع المساعدات، ولا يزال مصيرهم مجهولًا.

وأوضح المركز أن حالات الفقدان تتركز في مناطق شمال وجنوب القطاع، خصوصًا في مواقع توزيع المساعدات ومناطق التوغلات العسكرية.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى شهيد على الأقل، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارة للاحتلال قرب مسجد الخالدي شمال غربي مدينة غزة.

ونقلت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة، شهيد وعدد من المصابين من شارع 8 بحي تل الهوى غربي مدينة غزة باتجاه المستشفى

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين وأكثر 20 مصابًا في محيط مركز المساعدات شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

أطلقت مسيرات إسرائيلية نيرانها على مواطنين محيط فقاسة صافي جنوبي مدينة دير البلح.

وارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي قرب دوار أبو حميد وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت صيادين أثناء محاولتهم صيد السمك في بحر النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتكب الاحتلال مجزرة جديدة، فجر اليوم الثلاثاء، عقب قصفه خيام النازحين في محيط القضاء العسكري بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى لارتقاء 14 شهيدًا وإصابة آخرين.

وارتقت شهيدتان وسجل العديد من الجرحى بقصف الاحتلال على منزل قرب بركة الشيخ رضوان شمالي غزة.

ووصل مسشتفى القدس فجر اليوم 14 مصابا من طالبي المساعدات، بعد إصابتهم بنيران الاحتلال الإسرائيلي، قرب "حاجز النابلسي" غربي مدينة غزة، فيما أفادت مصادر طبية خلال ساعات الليل الأولى بارتقاء 4 شهداء جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات على دوار النابلسي غرب مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل دخانية جنوبي دير البلح.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشابة رحيل محمد رصرص، 32 عامًا، في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جراء سوء التغذية الناجمة عن المجاعة والحصار.

المصدر / فلسطين أون لاين