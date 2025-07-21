"المسلحة اليمنية" تعلن استهداف مواقع عسكرية وحيوية في اللد ويافا

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الإثنين، تنفيذ عملية عسكرية بطائرات مسيرة استهدفت عدة مواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ردًا على ما وصفته بـ"جريمة الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، والعدوان الأخير على ميناء الحُديدة.

وأفاد بيان صادر عن القوات المسلحة، أن سلاح الجو المسيّر نفذ "عملية نوعية" استهدفت مطار اللد، وهدفًا عسكريًا في منطقة يافا، إضافة إلى ميناء أم الرشراش، ومطار رامون، وهدف حيوي في أسدود، باستخدام خمس طائرات مسيرة، مؤكدًا أن العملية "أصابت أهدافها بدقة".

وأكد البيان التزام اليمن بمواصلة "الواجب الديني والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني"، معلنًا أن عملياته ستستمر حتى يتم "وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وأشار البيان إلى أن اليمن، رغم ما يتعرض له من "عدوان غاشم" خلال الأشهر الماضية، استطاع "الصمود والتصدي"، وهو مستعد، حسب وصفه، لمواجهة أي تحركات تهدف إلى منعه من "نصرة فلسطين".