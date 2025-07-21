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بلدية غزة: المدينة تواجه كارثة عطش بعد توقف محطات التحلية وضخ المياه

21 يوليو 2025 . الساعة 18:32 بتوقيت القدس
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بلدية غزة: المدينة تواجه كارثة عطش بعد توقف محطات التحلية وضخ المياه
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت بلدية غزة، اليوم الاثنين، عن توقف محطة التحلية الرئيسية شمالي المدينة عن العمل بالكامل، في ظل تصاعد أزمة الوقود واستمرار العدوان الإسرائيلي، ما تسبب في دخول المدينة مرحلة شديدة من العطش.

وأضافت البلدية، في بيان صحافي، أن توقف ضخ محطة مياه ميكروت، إلى جانب تفاقم أزمة الوقود، أدى إلى مضاعفة أزمة المياه في المدينة.

وأكدت أن خط المياه الرئيسي توقف عن العمل، ما تسبب في انقطاع المياه عن مناطق واسعة داخل المدينة.

ووصفت بلدية غزة الوضع بأنه كارثة إنسانية وشيكة، مشيرة إلى أن معظم آبار المياه قد توقف عن الضخ.

وحذرت من تهديد مباشر لأكثر من 1.2 مليون نازح ومواطن يعانون من انهيار مصادر المياه وغياب الاستجابة الطارئة.

ويُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصاراً مشدداً على قطاع غزة يشمل ذلك التحكّم الكامل في مصادر المياه، ومنع إدخال المعدات والوقود اللازمة لتشغيل محطات التحلية والآبار، ما فاقم من أزمة المياه المتواصلة في القطاع.

كما يُعدّ خط "ميكروت" الذي أوقف الاحتلال ضخه أحد المصادر القليلة التي تُزوّد غزة بالمياه من خارجها، ما يجعل توقفه عاملاً أساسياً في تعميق الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة أكثر من مليون شخص في ظل غياب أي استجابة دولية فعّالة.

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#قطاع غزة #غزة

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