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بريطانيا و24 دولة أخرى تطالب بإنهاء حرب غزة "فورًا"

21 يوليو 2025 . الساعة 17:43 بتوقيت القدس
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بريطانيا وأكثر من 20 دولة تدعو (إسرائيل) لوقف الحرب ورفع القيود عن غزة
وكالات/ فلسطين أون لاين

أصدرت 25 دولة، برئاسة الحكومة البريطانية، بيانًا مشتركًا أكدت فيه ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل عاجل، مشيرة إلى أن معاناة المدنيين هناك بلغت مستويات غير مسبوقة.

وحذرت الدول في البيان من خطورة نموذج حكومة "إسرائيل" في تقديم المساعدات، مؤكدة أنه يزيد من حالة عدم الاستقرار.

وأشارت إلى سقوط أكثر من 800 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية، معبرة عن استيائها من حرمان المدنيين من المساعدات الأساسية، وهو أمر غير مقبول.

وشدد البيان على وجوب التزام "إسرائيل" بالقانون الدولي ورفع القيود فورًا عن تدفق المساعدات، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أداء مهامها بحرية.

ودعت الدول الأطراف كافة إلى حماية المدنيين والوفاء بالتزاماتهم القانونية، كما رفضت المقترحات التي تهدف إلى نقل الفلسطينيين إلى "مدن إنسانية"، معتبرةً ذلك انتهاكًا للقانون الدولي.

وأكد البيان معارضة الدول لخطة الاستيطان "E1"، مشيرة إلى أنها ستقسم الدولة الفلسطينية وتعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوض جهود حل الدولتين.

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#قطاع غزة #غزة

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