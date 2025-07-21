حماس: اختطاف الاحتلال للطبيب الهمص إمعان في الاستهداف الإجرامي

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اختطاف الاحتلال الإسرائيلي للدكتور مروان الهمص، مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، أثناء زيارته لمستشفى ميداني تابع للصليب الأحمر في مدينة رفح.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن إقدام الاحتلال الفاشي على اختطاف الدكتور مروان الهمص، مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة وإطلاق النار المباشر على سيارة الإسعاف التي كانت تقله، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين بينهم الصحفي تامر الزعانين؛ يمثّل إمعاناً في الاستهداف الإجرامي المتواصل للقطاع الطبي وكوادره بالقتل أو الاعتقال أو الإرهاب.

وحملت حركة حماس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الدكتور الهمص والمعتقلين من الكوادر الطبية، الذين يُحتجزون في ظروف إنسانية صعبة.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، بإدانة هذه الجريمة والعمل على الإفراج الفوري عن الأطباء المعتقلين، ووقف حرب الإبادة التي تستهدف كافة أشكال الحياة في القطاع.

وظهر اليوم، اختطفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الطبيب مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية أثناء زيارته مستشفى الصليب الأحمر غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة الطبيب منير البرش، أن قوات الاحتلال اختطفت الطبيب مروان الهمص، في جريمةٍ جديدة تُسجَّل في جرائم الاحتلال بحق الكوادر الطبية في غزة، محملًا الاحتلال المسؤولية عن سلامة الدكتور مروان الهمص.

وذكرت مصادر عائلية، أنَّ قوة خاصة اختطفت الطبيب مروان الهمص، فيما أُصيب سائق سيارة الإسعاف الخاصة بهم من أمام مستشفى الصليب الأحمر الميداني بالقرب من فش فرش جنوبي قطاع غزّة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوةً "إسرائيلية" خاصة أطلقت النار بشكل مباشر على مجموعة من المواطنين أثناء تواجدهم في إحدى الكافتيريات المقابلة لمستشفى الصليب الأحمر غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.