الإعلامي الحكومي بغزّة يُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الدكتور الهمص

غزة/ فلسطين أون لاين

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأشد العبارات جريمة اختطاف الدكتور مروان الهمص، مدير مستشفى أبو يوسف النجار ومدير المستشفيات الميدانية، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، ومؤكدًا أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وأشار المكتب الإعلامي، في بيان صحافي، اليوم الإثنين، إلى أن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال أقدمت على اعتراض سيارة إسعاف كانت تقل الدكتور الهمص وثلاثة من مرافقيه خلال توجههم في مهمة طبية إلى المستشفى الميداني جنوب قطاع غزة.

وأوضح البيان أن القوة الإسرائيلية أطلقت النار مباشرة على سيارة الإسعاف، ما أدى إلى استشهاد أحد المرافقين، وإصابة اثنين آخرين، من بينهم سائق الإسعاف، قبل أن يتم اختطاف الدكتور الهمص واقتياده إلى جهة مجهولة.

وأكد البيان أن استهداف الطواقم الطبية أثناء أداء مهامها الإنسانية يشكل "انتهاكًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف" ويخالف بشكل صارخ كل الأعراف والقوانين الدولية التي تضمن حماية العاملين في المجال الطبي أثناء النزاعات.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمّل مسؤولياتهم، واتخاذ موقف واضح من هذه الجريمة، والتحرك العاجل من أجل الإفراج الفوري عن الدكتور مروان الهمص، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ضد الطواقم الطبية في قطاع غزة.

وختم البيان بالتأكيد على ضرورة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم الممنهجة ضد الإنسانية، والتي تتكرر يوميًا بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والطبي في القطاع المحاصر.