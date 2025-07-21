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حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية على غزَّة ترتفع إلى 59,029 شهيدًا و142,135 إصابة

21 يوليو 2025 . الساعة 14:19 بتوقيت القدس
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حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية ترتفع إلى 59,029 شهيدًا و142,135 إصابة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 134 شهيدًا منهم 4 شهداء انتشال و1,155 إصابة وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنَّ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 99 شهيدًا وأكثر من 650 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,021 شهيدًا وأكثر من 6,511 إصابة.

وأعلنت، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 8,196 شهيدًا و30,094 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59,029 شهيدًا و142,135 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأهابت، وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة: اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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