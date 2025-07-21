الصِّحَّة بغزَّة تُطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الطبيب مروان الهمص

أدانت وزارة الصحة في غزة، إقدام وحدة مسلحة خاصة على اختطاف مدير مستشفى أبو يوسف النجار والمكلف بإدارة ملف المستشفيات الميدانية، و المتحدث باسم الوزارة د. مروان الهمص ظهر اليوم الاثنين، في سابقة خطيرة تمثل استهدافًا مباشرًا لصوت المرضى والجوعى والمعذبين في قطاع غزة.

وأكدت الصحة، أن هذا العمل الجبان الذي استهدف أحد أبرز الأصوات الإنسانية والطبية التي نقلت للعالم أوجاع الأطفال الذين يموتون جوعًا، وآلام الجرحى الذين يُحرمون من الدواء، وصرخات الأمهات أمام بوابات المستشفيات، يعكس نية مبيتة لإسكات الحقيقة، وحجب معاناة شعب بأكمله يعيش أبشع كارثة صحية وإنسانية.

واعتبرت هذا الاعتداء انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير والعمل الإنساني، محمِّلةً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته.

وطالبت الصحة بالإفراج الفوري عن الطبيب الهمص دون قيد أو شرط.

وذكرت مصادر عائلية، أنَّ قوة خاصة اختطفت الطبيب مروان الهمص، فيما أُصيب سائق سيارة الإسعاف الخاصة بهم من أمام مستشفى الصليب الأحمر الميداني بالقرب من فش فرش جنوبي قطاع غزّة. وذكرت مصادر محلية، أن قوةً "إسرائيلية" خاصة أطلقت النار بشكل مباشر على مجموعة من المواطنين أثناء تواجدهم في إحدى الكافتيريات المقابلة لمستشفى الصليب الأحمر غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين