قوات الاحتلال تختطف الطبيب مروان الهمص أثناء زيارته مستشفى الصليب الأحمر غرب خان يونس

اختطفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الاثنين، الطبيب مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية أثناء زيارته مستشفى الصليب الأحمر غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة الطبيب منير البرش، أن قوات الاحتلال اختطفت الطبيب مروان الهمص، في جريمةٍ جديدة تُسجَّل في جرائم الاحتلال بحق الكوادر الطبية في غزة.

وحمَّل البرش الاحتلال المسؤولية عن سلامة الدكتور مروان الهمص.

وذكرت مصادر عائلية، أنَّ قوة خاصة اختطفت الطبيب مروان الهمص، فيما أُصيب سائق سيارة الإسعاف الخاصة بهم من أمام مستشفى الصليب الأحمر الميداني بالقرب من فش فرش جنوبي قطاع غزّة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوةً "إسرائيلية" خاصة أطلقت النار بشكل مباشر على مجموعة من المواطنين أثناء تواجدهم في إحدى الكافتيريات المقابلة لمستشفى الصليب الأحمر غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين