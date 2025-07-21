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الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفة

21 يوليو 2025 . الساعة 10:09 بتوقيت القدس
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الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت ما لا يقل عن 16 مواطنًا بينهم سيدة، تخللتها عمليات اقتحام عنيفة للمنازل وتخريب واسع في ممتلكات الأهالي.

في محافظة الخليل، اعتقل الاحتلال 9 مواطنين من بلدات يطا، سعير، إذنا، وتفوح، من بينهم الشاب نيران موسى الطروة من بلدة سعير، والشقيقان حازم ومعتز الجياوي من بلدة إذنا، والمواطنان موسى جبرائيل العمور ومحمد بدر العمور من يطا. كما طالت الاعتقالات المواطنين نادر ارزيقات، يوسف عواد، علي عوض، وخضر طميزة.

وفي نابلس، داهمت قوات الاحتلال شارع السكة واعتقلت الشقيقين محمد وأحمد أبو صالح، وسط إطلاق نار وأعمال تخريب. كما شهدت المدينة اقتحامًا من قبل مجموعات من المستوطنين للمنطقة الغربية قرب حي المعاجين.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين موسى فادي نخلة وعمر حسام الرمحي من مخيم الجلزون بعد مداهمة منزليهما. كما اقتحمت بلدة قبيا غرب رام الله دون تسجيل اعتقالات.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة زريفة يوسف داود الديك من بلدة كفر الديك، بعد مداهمة منزلها وتفتيشه.

وفي جنين، اعتقل الاحتلال الشاب إسلام شحادة فراج من بلدة اليامون، بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مبين الحاج حسن بعد مداهمة منزل عائلته.

تأتي هذه الحملة في ظل تصاعد ملحوظ بعمليات الاقتحام والاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال يوميًا في مدن الضفة الغربية، وسط تنديد فلسطيني واسع بانتهاك حقوق المواطنين ومواصلة سياسة العقاب الجماعي.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

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