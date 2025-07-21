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"غزَّة باتت مقبرة للأطفال بسبب تخاذل العالم"

ألبانيز: إسرائيل تتعمد تجويع وقتل أهالي غزَّة وجرائمها لا تقل عن "النَّازية"

21 يوليو 2025 . الساعة 09:37 بتوقيت القدس
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ألبانيز: إسرائيل تتعمد تجويع وقتل أهالي غزَّة وجرائمها لا تقل عن "النَّازية"

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، تعّمد "إسرائيل" تجويع مليوني إنسان وقتل الأطفال بقطاع غزة، واصفة الجرائم التي تحدث في القطاع بـ "النازية".

وقالت ألبانيز: "جيلنا تربّى على أن النازية كانت الشر الأعظم، وهي كذلك، وأن جرائم الاستعمار ما كان ينبغي أن تُنسى".

وأردفت: "أما اليوم، فهناك دولة (إسرائيل) تُجوّع الملايين وتُطلق النار على الأطفال من أجل المتعة، تحت حماية الديمقراطيات والديكتاتوريات على حد سواء، وهذه هي هاوية الوحشية الجديدة".

وتساءلت المقررة الأممية: "كيف سننجو من هذا؟".

وأضافت ألبانيزي "لا توجد كلمات تصف ما يحدث في غزة فالمجاعة وصلت ذروتها"، واعتبرت المقررة الأممية أن المجتمع الدولي "يكافئ إسرائيل ولا يمكن الحديث عن حل الدولتين وإسرائيل ترتكب إبادة جماعية".

وحذرت المقررة الأممية من أن غزة "تعيش واقعا مأساويا وباتت مقبرة للأطفال بسبب تخاذل العالم"، مضيفة أن "الحصار والتضييق على إدخال المساعدات يسهم في زيادة الوفيات"، ودعت إلى "وقف الكارثة التي تحدث في قطاع غزة".

كما انتقدت ألبانيزي الولايات المتحدة و"إسرائيل" قائلة "تقومان بتوزيع الطعام بآلية تعتمد القتل، وبالتالي هو مشروع إجرامي، لا تواجهان أي معارضة".

ومنذ 2 مارس/آذار 2025، تغلق إسرائيل جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

وتشن "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #المجاعة في غزة

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