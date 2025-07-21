أبو سلمية: نفاد جميع المواد الطبية والغذائية والوقود من مسشتفيات غزَّة

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، فجر الاثنين، نفاد جميع المواد الطبية والغذائية والوقود بشكل كامل، وإقفال المستشفيات بقطاع غزة.

وقال أبو سلمية في تصريح صحفي، "نشعر بالخذلان الكبير من كل العالم وبالأخص من الأمة العربية والإسلامية".

ووجَّه رسالة للعالم بأنه يجب فتح المعابر بأسرع وقت، وإدخال المساعدات، وإنقاذ أهالي قطاع غزة.. نحن أمام إبادة جماعية".

وأمس الأحد، حذّر مستشفى شهداء الأقصى، في المحافظة الوسطى لقطاع غزة، من توقفه عن العمل خلال ساعات قليلة نتيجة نفاد الوقود بشكل كامل، وسط انهيار متسارع للقطاع الصحي بفعل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضح المستشفى في بيان أن هذا التوقف يُعرِّض حياة مئات المرضى للخطر، وعلى رأسهم الأطفال الخُدَّج ومرضى العناية المركزة وغسيل الكلى، إلى جانب المرضى في الأقسام الحساسة، كما يهدد بوقف الرعاية الصحية لنحو نصف مليون مواطن في المحافظة.

ودعا المستشفى المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية إلى التدخل الفوري والعاجل لتأمين الوقود اللازم وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية.

وفي السياق ذاته، حذّر مدير مجمع الشفاء الطبي من قرب توقف مستشفيي الخدمة العامة والمعمداني خلال أقل من 12 ساعة، في حين يُتوقع توقف مستشفى شهداء الأقصى خلال أقل من 30 ساعة، بفعل الانقطاع الكامل لتوريد الوقود.

وتشن "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين