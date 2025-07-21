"الأغذية العالمي": واحد من كل 3 أشخاص لا يتناول الطَّعام في غزَّة لعدة أيام

أكد برنامج الأغذية العالمي أن أزمة الجوع في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن شخصًا من بين كل 3 من سكان قطاع غزة لا يتناول الطعام أيامًا.

وقال البرنامج في بيان له، إن "حشود منتظري المساعدات بغزة تتعرض لإطلاق نار من دبابات إسرائيلية وقناصة ومصادر أخرى، رغم أنهم لم يفعلوا شيئا سوى محاولة الحصول على غذاء وهم على شفا المجاعة".

وأوضح، أن الناس في غزة يموتون بسبب نقص المساعدات، مناشدًا المجتمع الدولي وكل الأطراف تسهيل إيصال المساعدات الغذائية للجائعين القطاع.

واعتبر برنامج الأغذية أن إطلاق النار أمس الأحد على منتظري المساعدات يعكس الظروف الخطيرة للعمل الإنساني في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الأحد، عن ارتقاء 86 مواطنًا وإصابة أكثر من 150 آخرين، بينهم حالات خطيرة جداً، في مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين المنتظرين المساعدات في منطقة "زيكيم" شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وتتزامن هذه المجزرة مع استمرار إغلاق الاحتلال لجميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي، ومنع إدخال أي مساعدات إنسانية أو إمدادات طبية، مما تسبب بتفاقم الأزمة وارتفاع عدد ضحايا الجوع إلى 620 شهيدًا، بينهم 70 طفلًا على الأقل، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وتشهد غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حربًا إسرائيلية دامية خلفت نحو 200 ألف شهيد وجريح، وسط تدمير شبه كامل للبنية التحتية، وموجات نزوح جماعي، وتفشي المجاعة، وغياب أي أفق لوقف فوري لإطلاق النار.

المصدر / فلسطين أون لاين