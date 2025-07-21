غزَّة تدخل مرحلة "الجوع الأشد" وإبادةٌ لا تتوقَّف منذ 654 يومًا

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 654 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وحذّر مستشفى شهداء الأقصى، في المحافظة الوسطى لقطاع غزة، من توقفه عن العمل خلال ساعات قليلة نتيجة نفاد الوقود بشكل كامل، وسط انهيار متسارع للقطاع الصحي بفعل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضح المستشفى في بيان أن هذا التوقف يُعرِّض حياة مئات المرضى للخطر، وعلى رأسهم الأطفال الخُدَّج ومرضى العناية المركزة وغسيل الكلى، إلى جانب المرضى في الأقسام الحساسة، كما يهدد بوقف الرعاية الصحية لنحو نصف مليون مواطن في المحافظة.

ودعا المستشفى المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية إلى التدخل الفوري والعاجل لتأمين الوقود اللازم وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية.

وحذرت فصائل فلسطينية من تصاعد "حرب التجويع والإبادة الجماعية" التي يتعرض لها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وفي بيان صحفي مشترك، حمّلت الفصائل حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن "الجرائم الممنهجة" المرتكبة بحق سكان القطاع، بدعم مباشر من الإدارة الأميركية، وتواطؤ دولي وصمت مطبق من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد 5 مواطنين من أسرة واحدة في قصف الاحتلال خيمة نازحين في شارع الأسطبل بمنطقة المواصي غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة، وهم: أيمن صالح الرقب وزوجته إسراء يوسف أبو عليان، واثنين من أبنائه "عبد الله، ونور"، إضافة للشهيد محمود حماد الرقب.

وارتقى شهيدان وأُصيب آخرون، في استهداف الاحتلال جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مجمع الشفاء الطبي بوصول شهيدين جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة، فيما أُصيب 3 مواطنين من عائله المطوق في قصف مُسيرة إسرائيلية شارع الغبارى ببلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها تزامناً مع إطلاق نار كثيف من الدبابات تجاه منطقة السطر الغربي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال وطائرات الكواد كابتر نيرانها شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين