"سرايا القدس" تبث مشاهد لكمين "نوعيّ" يستهدف أسر جنود بخانيونس

متابعة/ فلسطين أون لاين

بثّت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، مشاهد توثق تنفيذ كمينًا مركبًا استهدف ناقلة جند إسرائيلية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، في محاولة لأسر عدد من جنود الاحتلال.

وأظهرت اللقطات، لحظات رصد لتحركات قوات الاحتلال وآلياته في منطقة عبسان الكبيرة، تلاها زرع عبوات ناسفة شديدة الانفجار، ثم تفجير ناقلة الجند بعبوة "برق الصدمية المطورة"، في توقيت محكم لحظة وصول الهدف.

عقب التفجير، اندلعت اشتباكات مباشرة بين مقاتلي السرايا وجنود الاحتلال، حيث اقتحم المقاتلون موقع الانفجار في محاولة للسيطرة على الجنود الموجودين داخل الناقلة. إلا أن تدخل آليات إسرائيلية من محيط المنطقة أفشل عملية الأسر، وأسفر عن مقتل أحد الجنود المستهدفين واستشهاد عدد من المقاتلين المشاركين في الكمين.

وكانت سرايا القدس قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر تنفيذ عملية "نوعية ومركبة" في نفس المنطقة، ضمن ما وصفته بمساعٍ متواصلة لأسر جنود إسرائيليين.

وتأتي هذه العملية في إطار استراتيجية المقاومة الفلسطينية لتحويل المواجهة إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، حيث تؤكد فصائل المقاومة، وعلى رأسها سرايا القدس وكتائب القسام، استمرارها في تنفيذ كمائن وعمليات اختراق خلف خطوط الاحتلال.

ومنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشير بيانات جيش الاحتلال إلى مقتل 893 جنديًا وإصابة أكثر من 6100 آخرين، في حين تقول المقاومة إن الخسائر الإسرائيلية أكبر من الأرقام المعلنة بكثير.