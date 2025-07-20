المقاومة تقنص جندياً وتدكُّ آليات الاحتلال ومواقعه شرق غزة وخان يونس

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن سلسلة من العمليات النوعية ضد قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مؤكدة استمرارها في التصدي للتوغل البري رغم القصف العنيف.

وأفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بأن مقاوميها قنصوا جنديًا إسرائيليًا كان يعتلي دبابة "ميركافا"، في محيط مدرسة الناصرة بشارع بغداد شرقي حي الشجاعية في مدينة غزة، وذلك بتاريخ 11 تموز/يوليو 2025.

وفي عملية سابقة، بتاريخ 7 يوليو الجاري، نفذ مقاومو القسام بالتعاون مع سرايا القدس عملية استهدفت ثلاث دبابات من نوع "ميركافا" في محيط مسجد الرضوان بحي الشجاعية، مستخدمين عبوتي "شواظ" و"ثاقب" وقذيفة "تاندوم"، وأكدوا وقوع إصابات محققة في صفوف القوات الإسرائيلية.

وفي تطور آخر جنوب القطاع، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، قصفها مقر قيادة وسيطرة للاحتلال الإسرائيلي في صالة المهند بمنطقة السطر الغربي شمال خان يونس باستخدام قذائف الهاون.

كما نشرت السرايا مشاهد مصوّرة لقصف استهدف مستوطنات سديروت، مفلاسيم، ونيرعام في غلاف غزة بصواريخ أطلقتها "القوة الصاروخية" التابعة لها.

وأكدت السرايا في بيان منفصل، أنها دمرت مركبة عسكرية إسرائيلية بعبوة من نوع "برق – الصدمية"، في منطقة معن جنوب شرق خان يونس، ظهر أمس السبت، في ضربة مركزة لقوات الاحتلال.

وفي السياق نفسه، نشرت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة "فتح"، مشاهد مصوّرة لقصف بالهاون على تجمع لجنود وآليات الاحتلال شرقي جباليا البلد شمال القطاع، ضمن عملية مشتركة مع فصائل المقاومة، باستخدام قذائف هاون من عيار 60 ملم.

من جهتها، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين قصف تمركز لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في محيط شارع 5 شمال خان يونس ظهر اليوم، باستخدام قذائف الهاون.