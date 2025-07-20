فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وجبة العدس الأخيرة... غزَّة تموت جوعًا والعالم يتفرَّج

فصائل فلسطينيَّة تحذِّر من تصاعد حرب الإبادة والتجويع بغزة وتدعو لتحرُّكات عاجلة

المقاومة تقنص جندياً وتدكُّ آليات الاحتلال ومواقعه شرق غزة وخان يونس

مؤسسات فلسطينية تعلن 3 أغسطس يومًا لرفض الإبادة والتهجير

الأورومتوسطي يكشف تفاصيل "مروّعة" حول مجزرة "زيكيم"

شهادات ضباط إسرائيليين تكشف انهيار رواية "السيطرة" على غزة

اسكوتلندا تحث رئيس الوزراء البريطاني على التعاون لإنقاذ أطفال غزة

بريطانيا تواجه طعناً قانونياً بسبب رفضها إجلاء أطفال مرضى من غزة

مجزرة داميّة بحق المُجوعين شمال غزة.. 73 شهيدًا برصاص جيش الاحتلال قرب "زيكيم"

الموت جوعًا.. أطفال غزة يطلبون الخبز والأمهات ينهارْن صمتًا

مؤسسات فلسطينية تعلن 3 أغسطس يومًا لرفض الإبادة والتهجير

20 يوليو 2025 . الساعة 18:11 بتوقيت القدس
...
مؤسسات فلسطينية تعلن 3 أغسطس يوما لرفض الإبادة والتهجير
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت مجموعة من المؤسسات والقوى الفلسطينية، الأحد، اعتماد يوم 3 أغسطس/آب 2025 يومًا وطنيًا وعالميًا لمواجهة الإبادة الجماعية والاستيطان ومخططات التهجير، وللدعوة إلى نصرة غزة والأسرى.

جاء ذلك خلال لقاء موسع في قاعة بلدية البيرة، بحضور ممثلين عن أطر أهلية ورسمية، منها نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بالإضافة إلى قوى وطنية وإسلامية.

وخلال اللقاء، تم الإعلان عن سلسلة فعاليات شعبية وجماهيرية واعتصامات ستقام في كافة الأراضي الفلسطينية، ومخيمات اللجوء في لبنان وسوريا، إلى جانب عدة عواصم عالمية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن تبني هذه الحملة تم رسميًا في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، مشيرًا إلى أن الفعاليات ستنظم بالتزامن في الضفة الغربية، غزة، مخيمات عين الحلوة والرشيدية، بيروت وطرابلس، ومخيم اليرموك في سوريا، إضافة إلى لقاءات مع وزارة الخارجية لتحفيز السفراء على المشاركة.

وشدد أبو يوسف على أهمية استمرار هذه الفعاليات التي تدعو لوقف حرب الإبادة في غزة، ودعم الأسرى، والمطالبة بوقف الاستيطان، مع استمرار النشاطات النضالية قبل وبعد يوم 3 أغسطس.

وتأتي الخطوة في وقت صعد فيه الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 1001 فلسطيني على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، وفق معطيات فلسطينية.

ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

تويتر تويتر
#غزة #التهجير #3 أغسطس #الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة