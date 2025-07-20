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قوات الاحتلال تجرف أراض زراعية في بلدة إذنا بالخليل

20 يوليو 2025 . الساعة 12:05 بتوقيت القدس
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جرفت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، مساحات من أراضي المواطنين في بلدة إذنا غرب الخليل، بالتزامن مع اعتداء مستعمرين على شابين مقدسيين أثناء عملهما في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال شرعت بجرف أراضٍ تعود للمواطن جهاد طميزي على المدخل الرئيسي لبلدة إذنا، ما أدى إلى تدمير أشجار عنب وليمون وتخريب الأسلاك الشائكة المحيطة بها.

كما جرف الاحتلال أراض أخرى في المنطقة ذاتها، بزعم البحث عن خطوط مياه تابعة لشركة "ميكروت" الإسرائيلية.

وفي القدس المحتلة، وثّق مقطع مصوَّر لحظة اعتداء مستوطنين على شابين مقدسيين داخل محل تجاري (سوبر ماركت)، حيث انهالوا عليهما بالضرب والشتائم العنصرية، في استمرار لنهج التحريض والعنف الذي يتعرض له الفلسطينيون في المدينة المحتلة.

وبالتوازي مع حرب الإبادة في غزة، صعد جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها شرقي القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 1001 فلسطيني على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #تجريف أراضي

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