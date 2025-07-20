تمهيدا لعملية برية.. إسرائيل تنذر لأول مرة بإخلاء مناطق بدير البلح

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، للمرة الأولى إنذارات إخلاء جديدة إلى الفلسطينيين في منطقة دير البلح بوسط قطاع غزة، تمهيدا لتوسيع نطاق حرب الإبادة عبر تنفيذ عملية برية في المنطقة.

وقال متحدث باسم الجيش في منشور على منصة "إكس": على جميع المتواجدين في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، في البلوكات 130، 132-134، 136-139، 2351، بما في ذلك المتواجدين داخل الخيام الموجودة في المنطقة، الإخلاء فورا".

ودعا الجيش، الفلسطينيين في المناطق المذكورة إلى التوجه جنوبا نحو منطقة المواصي، وأرفق المنشور بخريطة توضح المناطق التي ينذر بإخلائها، وتضم خيام نازحين.

وتوعد جيش الاحتلال بتوسيع نطاق الإبادة عبر تنفيذ "عملية برية" لأول مرة في المناطق التي حددها الإنذار.

وكان جيش الاحتلال أصدر منذ شهر مارس/ آذار عشرات الإنذارات في شمالي وجنوبي قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "لأول مرة منذ بداية الحرب، أصدر الجيش تحذير إخلاء لسكان دير البلح وسط قطاع غزة". وأضافت: "حتى الآن، لم يناور الجيش الإسرائيلي في منطقة المخيمات الوسطى ومخيم دير البلح".

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن – وفق وزارة الصحة- أكثر من 58 ألفًا و765 شهيدًا بالإضافة إلى 140 ألفًا و485 جرحى بإصابات متفاوتة، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

المصدر / فلسطين أون لاين