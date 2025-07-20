الأونروا: مليون طفل يعانون سوء التغذية بغزة ويواجهون خطر الموت

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن إسرائيل تتعمد تجويع المدنيين في قطاع غزة بمن فيهم مليون طفل يعاني الكثير منهم سوء التغذية ويواجهون خطر الموت.

وأوضحت في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن لديها ما يكفي من الغذاء لجميع سكان غزة لأكثر من ثلاثة أشهر، وهو مُخزّن في مستودعات على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي .

وطالبت الأونروا برفع الحصار عن قطاع غزة والسماح لها بإدخال الغذاء والأدوية. وقالت "ارفعوا الحصار: اسمحوا للأونروا بإدخال الغذاء والأدوية".

وناشدت سلطات الاحتلال قائلة "ارفعوا الحصار، اسمحوا للأونروا بالقيام بعملها ومساعدة المحتاجين، ومن بينهم مليون طفل".

يأتي ذلك وسط ارتفاع ارتفع عدد الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية في غزة إلى 70 طفلا بحسب المكتب الإعلامي في قطاع غزة.

وأمس السبت، أكدت “الأونروا”، أنها تمتلك مخزونا غذائيا كافيا لجميع سكان قطاع غزة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، لكن الاحتلال لا يسمح بدخوله.

وأوضحت أن هذه الإمدادات، ومنها ما هو مخزن في مستودع بمدينة العريش المصرية، جاهزة للتوزيع، مشيرة إلى أن الأنظمة اللوجيستية قائمة.

ويعيش مليونا إنسان في قطاع غزة أزمة إنسانية على المستويات كافة، حيث تغلق سلطات الاحتلال المعابر منذ 2 مارس 2025، وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما سبَّب تفشي المجاعة داخل القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين