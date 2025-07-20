"هآرتس": مفاوضات غزة تبحث للمرة الأولى إمكانية إنهاء الحرب

نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر سياسي إسرائيلي مطلع على مفاوضات غزة، قوله إن تل أبيب تجري للمرة الأولى مفاوضات مع حركة حماس تتعلق بإمكانية إنهاء الحرب. وبحسب ما أوردت الصحيفة السبت، فإن "المحادثات الجارية في الدوحة مختلفة جذرياً عن سابقاتها، إذ تبحث هذه المرة إمكانية إنهاء الحرب، وليس فقط إطلاق سراح الأسرى".

ولفت المصدر إلى أن "الصفقات السابقة ركزت على تحرير الأسرى مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، لكن هذه الصفقة تتعامل مع مسألة إنهاء الحرب بشكل أوسع، ما يجعل كل شيء مترابطاً ومعقداً". وأضاف المصدر أن الاتفاق المقترح حالياً يشمل فترة هدنة تمتد لـ60 يوماً، يطلق خلالها سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء، وبدء مفاوضات مكثفة حول إنهاء الحرب.

وقال إنّ الاتفاق "يحتوي على العديد من القضايا التي ستُناقَش خلال فترة الستين يوماً مثل: كيف ستنتهي هذه الحرب؟ ما الذي سيحدث في غزة؟ وكيف سيُعاد جميع الأسرى؟ يوجد في إطار الاتفاق بند كامل مخصص لمناقشة قضايا إنهاء الحرب، حيث يمكن لكل طرف إضافة مواضيع جديدة لمناقشتها خلال الـ60 يوماً".

وأشار المصدر إلى أن الوفد الإسرائيلي يمتلك صلاحيات وتفويض يمكنه من إبداء مرونة كافية للتوصل إلى اتفاق. وكانت هيئة البث الرسمية قد قالت الجمعة إنّ إسرائيل تبحث إرسال وفد ثانٍ إلى الدوحة إذا وافق الجانب الفلسطيني على مناقشة تفاصيل الصفقة.

كذلك نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات الجارية، قولها إن هناك "تفاؤلاً حذراً" بشأن إحراز تقدم، متوقعة إمكانية التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين.

وذكرت الصحيفة أن حماس أبدت تحفظات على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم مقابل كل محتجز إسرائيلي، غير أن الوساطة القطرية ساهمت في تقريب وجهات النظر.

بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصادر حكومية، أن "حماس لم تقدم بعد رداً رسمياً على مقترح الوسطاء"، ونقلت عن أحد المسؤولين قوله: "أظهرنا مرونة، لكن حماس لا ترد"، فيما قال دبلوماسي عربي من إحدى الدول الوسيطة في تصريحات لهيئة البث، إن "الفجوات بشأن خريطة انتشار القوات الإسرائيلية تقلصت"، وإن ما تبقى "مجرد عقبات محدودة"، مشيراً إلى أن هناك "تفاؤلاً حذراً".

المصدر / العربي الجديد