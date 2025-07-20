آلاف المغاربة في طنجة يتظاهرون للمطالبة بإنهاء حرب الإبادة بغزة

شارك آلاف المغاربة، مساء أمس السبت، في مسيرة حاشدة بمدينة طنجة (شمال)، تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفضًا للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضدهم منذ 21 شهرًا.

وجاءت المسيرة استجابةً لدعوة من "المبادرة المغربية للدعم والنصرة"، حيث جابت عددًا من الشوارع الرئيسية في مدينة طنجة، قبل أن تتجمع في وسطها.

وشهدت المسيرة هتافات تندد بمخططات التهجير التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، إلى جانب رفض استهداف إسرائيل للضفة الغربية المحتلة.

وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على إسرائيل من أجل وقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني. كما رفعوا شعارات داعمة للقضية الفلسطينية، تعبيرًا عن تضامنهم مع غزة في وجه المجاعة والقصف المتواصل.

ويأتي هذا الحراك الشعبي في وقت تشهد فيه غزة مجاعة متفاقمة جراء الحصار الإسرائيلي، الذي اشتد منذ 2 مارس/ آذار 2025، بعد إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تدهور خطير بالأوضاع الصحية والمعيشية.

ويتزامن ذلك مع استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع، والذي أسفر منذ فجر السبت عن استشهاد 136 فلسطينيًا، بينهم 37 من المجوّعين، إلى جانب عشرات الجرحى، في هجمات استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي وقت سابق السبت، قالت وزارة الصحة في غزة إن أعدادًا غير مسبوقة من الفلسطينيين من مختلف الأعمار تصل إلى المستشفيات في حالة إعياء شديدة، محذّرة من خطر موت محتم يهدد مئات المجوعين جراء نقص الغذاء.

وبلغ عدد الشهداء منذ حول الاحتلال نقاط التوزيع المحدودة إلى مصائد للقتل في 27 مايو/أيار الماضي، نحو 891 شهداء وأكثر من 5754 جريحا و39 مفقودا مع استخدام ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” – ذات الصبغة الإسرائيلية الأميركية والمرفوضة أمميًا – كأداة لفرض معادلة الخضوع والقتل تحت غطاء “العمل الإنساني”.

المصدر / فلسطين أون لاين