التجويع يأكل أجساد الأطفال.. الإبادة الجماعيَّة في يومها الـ 653

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 653 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 133 مواطنا، من بينهم 37 من طالبي المساعدات، وثلاثة أطفال نتيجة سوء التغذية، منذ فجر أمس السبت.

وارتفعت حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 58,765 شهيدًا 140,485 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ويعيش مليونا إنسان في قطاع غزة أزمة إنسانية على المستويات كافة، حيث تغلق سلطات الاحتلال المعابر منذ 2 مارس 2025، وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما سبَّب تفشي المجاعة داخل القطاع.

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أنها تمتلك مخزونا غذائيا كافيا لجميع سكان قطاع غزة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، لكن الاحتلال لا يسمح بدخوله.

وشدد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، أن 650 ألف طفل في قطاع غزة يعانون من سوء التغذية بينهم 60 ألفا بالمراحل الأشد بسبب حرمانهم من حليب الأطفال.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال شمال مخيم البريج وسط القطاع.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون إثر إلقاء طائرات الاحتلال المسيرة قنابل في محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي المناطق الغربية لشمال قطاع غزة، والشرق من مدينة غزة.

ونُقل الصحفي الفلسطيني محمد أبو سعدة إلى مستشفى الشفاء في قطاع غزة نتيجة الجوع الشديد.

وأطلقت قوات الاحتلال النار شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال ينسف عددًا من منازل المواطنين شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.





المصدر / فلسطين أون لاين