عائلات الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بصفقة شاملة

تظاهرت عائلات الأسرى إسرائيليين لدى المقاومة في غزة أمام مقر وزارة الجيش، مساء اليوم السبت، للمطالبة بإبرام صفقة شاملة تعيد أبناءها بدفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب على غزة، في وقت تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في العاصمة القطرية الدوحة مع دخول المفاوضات الأحد أسبوعها الثاني.

وتتواصل الاحتجاجات الإسرائيلية في إسرائيل ومواقع عديدة وشوارع ومفارق رئيسية، لمطالبة حكومة نتنياهو بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى شاملة مع حركة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.

وأقر مسؤول إسرائيلي يشارك في مفاوضات الدوحة، بوجود صعوبات كثيرة في المفاوضات، مشيرا إلى أن الجيش لن ينسحب إلى الخطوط التي كان فيها خلال مدة اتفاق وقف إطلاق النار السابق.

وانتقدت والدة أحد الأسرى مماطلة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في التوصل إلى صفقة شاملة، قائلة إن "الجميع يريد إعادة جميع المختطفين الخمسين (الأسرى) وإنهاء الحرب باتفاق شامل، لكن نتنياهو يماطل ويمارس سياسة ضيقة".

ومساء الجمعة، أوردت هيئة البث الإسرائيلية، أن سلطات تدرس إرسال وفد آخر رفيع المستوى إلى الدوحة من أجل دفع المفاوضات والتقدم نحو إبرام صفقة.

ويأتي هذا في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة المحاصر، تزامناً مع حرب تجويع وتعطيش تهدد حياة مليونا إنسان في القطاع المحاصر.

ويعيش المواطنين في غزة أزمة إنسانية على المستويات كافة، حيث تغلق سلطات الاحتلال المعابر منذ 2 مارس 2025، وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما سبَّب تفشي المجاعة داخل القطاع.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن – وفق وزارة الصحة- أكثر من 58 ألفًا و765 شهيدًا بالإضافة إلى 140 ألفًا و485 جرحى بإصابات متفاوتة، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

المصدر / فلسطين أون لاين