الشرطة البريطانية تعتقل عشرات المؤيدين لحركة "فلسطين أكشن"

أُوقفت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، العشرات من أنصار حركة "فلسطين أكشن"، خلال مظاهرة مؤيّدة للشعب الفلسطيني.

ومنذ مطلع يوليو/ تموز تم حظرت حركة العمل من أجل فلسطين؛ إثر تصنيفها "منظمة إرهابية"، وفق ما أعلن كلّ من الشرطة والقيّمين على هذه الاحتجاجات.

وأفادت شرطة لندن، في منشور عبر منصة "إكس"، بتوقيف 55 شخصاً في ساحة البرلمان بحيّ ويستمنستر في لندن؛ لرفعهم "لافتات داعمة لـفلسطين أكشن".

وحسب منظمة "ديفند آور جوريز" التي نظّمت مظاهرات مماثلة في أدنبره وبريستول ومانشستر، فإن "نحو 100 شخص في بريطانيا أُوقفوا"، اليوم السبت، مما يرفع العدد الإجمالي للموقوفين إلى «نحو 200» منذ حظر «فلسطين أكشن».

وفي لندن، كتب عشرات المتظاهرين على لافتات بيضاء: "أنا ضدّ الإبادة الجماعية، وأنا مع (فلسطين أكشن). وقال رجل خلال توقيفه: "حرّية التعبير اندثرت في هذا البلد، عار على شرطة لندن".

وكتبت مجموعة "ديفند آور جوريز" على "إكس": "الحكومة البريطانية متواطئة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في حقّ الفلسطينيين. وهي تحاول إسكات الأصوات التي تندّد بهذا التواطؤ.

ومطلع يوليو، أقرّ البرلمان البريطاني حظر مجموعة "فلسطين أكشن" وتم تصنيفها في عداد "المنظمات الإرهابية"، بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، بعد أيّام من اقتحام ناشطين منتمين لها قاعدة جويّة عسكرية في جنوب إنجلترا.

ورشّ هؤلاء طلاء أحمر على طائرتَيْن في القاعدة، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني (9.55 مليون دولار)

المصدر / وكالات