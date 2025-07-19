حماس تُرحّب بقرار مجموعة لاهاي وتدعو لعزل الاحتلال دوليًّا

رحّبت حركة حماس بالقرار الصادر عن "مجموعة لاهاي لدعم فلسطين" خلال اجتماعاتها في العاصمة الكولومبية بوغوتا، والذي تضمّن فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت المجموعة قد أقرت حظر توريد الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، ومراجعة الاتفاقات المبرمة معها، إلى جانب تسهيل التحقيقات الدولية في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.

واعتبرت حماس في بيان صحفي اليوم السبت، أن هذا الموقف يمثّل "تعبيرًا حيًّا عن الضمير العالمي الحرّ الرافض لجرائم الحرب والانتهاكات الوحشية التي يقترفها كيان الاحتلال الفاشي بحق الشعب الفلسطيني"، لا سيما في قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال حرب الإبادة، في ظل مجازر وتضييق إنساني غير مسبوق.

ودعت الحركة جميع دول العالم إلى "التحرّك العاجل لتشكيل أوسع جبهة دولية لعزل الاحتلال وفضح جرائمه"، مؤكدة على ضرورة فرض مزيد من الإجراءات العقابية التي من شأنها وقف العدوان ورفع الحصار، وإنهاء الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين