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استمرار الاشتباكات بالسويداء وحصيلة الضحايا ترتفع إلى 940 قتيلا

19 يوليو 2025 . الساعة 17:50 بتوقيت القدس
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ارتفعت حصيلة الاشتباكات المسلحة في السويداء جنوبي سورية منذ يوم الأحد الماضي، إلى 940 قتيلا؛ وفق آخر حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما تتواصل الاشتباكات بعدة مواقع مع تدخل قوات الأمن لفضها.

وأحصى المرصد من بين القتلى 406 من الطائفة الدرزية بينهم 80 مدنيا و4 أطفال و4 نساء، و312 من عناصر قوات الأمن و18 من العشائر البدوية، وإعلامي قتل خلال الاشتباكات بالسويداء، بالإضافة إلى 15 من قوات الأمن الذين استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية و3 شهداء بينهم امرأة واثنان مجهولو الهوية جراء الهجمات الإسرائيلية على مبنى وزارع الدفاع في العاصمة دمشق.

وتتواصل الاشتباكات رغم إعلان الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقفا لإطلاق النار والتزامه "حماية الأقليات" ومحاسبة "المنتهكين" من أي طرف، مع بدء نشر قوات الأمن في السويداء.

وجاء الإعلان عن وقف لإطلاق النار بعد ساعات من إعلان واشنطن اتفاق سورية وإسرائيل على وقف لإطلاق النار بينهما، ودعوة المبعوث الأميركي إلى دمشق، توم باراك، "الدروز والبدو والسنة لإلقاء سلاحهم" لوقف التصعيد.

ولا تزال مدينة السويداء محرومة من الكهرباء والماء، وسط ضعف في شبكة الاتصالات، وسط تقارير ميدانية تصف الوضع الإنساني بأنه "كارثي، ولا يوجد حتى حليب للأطفال".

وبحسب تقارير أممية، أرغمت أعمال العنف نحو 80 ألف شخص على النزوح من منازلهم في السويداء، وفق ما أعلنت الجمعة المنظمة الدولية للهجرة.

يذكر أن الاشتباكات اندلعت الأحد في محافظة السويداء بين مسلحين دروز وآخرين من البدو، بذريعة "عملية خطف طالت تاجر خضار درزيًا" وأعقبتها عمليات خطف متبادلة.

ويقدّر تعداد الدروز في سورية بنحو 700 ألف يعيش معظمهم في جنوب البلاد في محافظة السويداء خصوصًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الدروز #جنوب سوريا #السويداء

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