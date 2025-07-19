شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

استشهد شخصان، السبت، جراء غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان، الأولى استهدفت مدينة الخيام والأخرى استهدفت دراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف.

وبحسب الوكالة اللبنانية، فإن الغارة على الخيام استهدفت شخصا في منطقة "مطل الجبل"، بينما كان يجري إصلاحات على سطح منزله، ما أدى إلى استشهاده.

وادعى جيش الاحتلال في بيان له، أنه قتل عنصرا في وحدة "الرضوان" التابعة لحزب الله، الذي "عمل في محاولة لإعادة تأهيل بنى تحتية للحزب في منطقة الخيام".

ويشكّل هذا الهجوم خرقًا جديدًا للسيادة اللبنانية وانتهاكًا صارخًا لوقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل وحزب الله منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وتزامن القصف مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي المسير في أجواء مناطق حاروف، وتول، وزبدين، ما أثار حالة من التوتر والقلق في صفوف السكان.

تواصل قوات جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حيث سجّلت منذ بدء الهدنة آلاف الانتهاكات.

وأسفرت هذه الخروقات عن سقوط ما لا يقل عن 217 شهيدا، وإصابة 508 آخرين بجروح متفاوتة.

وكانت إسرائيل قد بدأت عدوانها على لبنان في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قبل أن يتصاعد ويتحوّل إلى حرب واسعة النطاق اعتبارًا من 23 أيلول/سبتمبر 2024.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إلى جانب دمار واسع في البنية التحتية وموجات تهجير داخلية في الجنوب اللبناني.

المصدر / فلسطين أون لاين