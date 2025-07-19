الصِّحَّة: 7,938 شهيدًا و 28,444 إصابة منذ استئناف الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 98 شهيدًا منهم 3 شهداء تم انتشالهم انتشال، و511 إصابة وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 48 ساعة الماضية من شهداء "لقمة العيش" 14 شهيدًا وأكثر من 94 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 891 شهيدًا وأكثر من 5,754 إصابة.

وذكرت، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، بلغت 7,938 شهيدًا و 28,444 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 58,765 شهيدًا 140,485 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



المصدر / فلسطين أون لاين