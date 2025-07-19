10 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال منزلًا بمخيم النصيرات

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم السبت، مجزرة دامية عقب قصفه منزلًا قرب مقبرة السوارحة جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 10 شهداء بينهم رضيع وطفل وإصابة آخرين في قصف الاحتلال شقة سكنية قرب مقبرة السوارحة جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.



المصدر / فلسطين أون لاين