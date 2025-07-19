فصائل المُقاومة توجِّه نداءً لعلماء الأمة ونُخبها: إذا لم تتحركوا اليوم لأجل غزَّة فمتى ستتحركون؟

دعت فصائل المقاومة الفلسطينية، أحرار الأمة والعالم أجمع لمغادرة مربع المتفرجين على مشاهد سفك دماء شعبنا وأهلنا وأطفالنا ونسائنا في غزة والخروج للتظاهر وحصار السفارات الصهيونية والأمريكية والغربية.

وقالت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان صحفي، اليوم السبت، إنه منذ أكثر من 21 شهراً يواجه شعبنا وأهلنا في قطاع غزة حرباً إجرامية فاشية من مجازر ومذابح وإبادة وتطهير عرقي وقصف وحشي وتجويع متعمد واستهداف ممنهج ومدروس لكل مناحي الحياة يقتل ويذبح فيها النساء والأطفال والشباب والشيوخ والمرضى في ظل حالة نزوح جماعي وانتشار للمجاعة والمرض والإنهاك الذي لا مثيل له.

وأوضحت، أنَّ هذا التدهور والكارثة الإنسانية الخطيرة والتي نشهد خلالها موتاً جماعياً للأطفال والمرضى وكبار السن يجري في ظل شراكة أمريكية وصمت دولي وتخاذل وغطاء سياسي ودبلوماسي وخداع للرأي العام من قبل الإتحاد الأوروبي المنحاز بشكل مخزي للكيان الصهيوني .

وأكدت، أنَّ أعدادًا كبيرة وغير مسبوقة من المواطنين المجوعين والمرضى ومن كافة الأعمار تصل إلى المستشفيات وهم في حالة إجهاد وإعياء يرثى لها نتيجة الجوع حيث انهم أصبحوا عرضة للموت بعد تخطي أجسادهم القدرة على الصمود على سوء التغذية وشح الدواء والعلاج اللازم لذلك.

وأشارت الفصائل إلى أن قوة البطش واستمرار الغطرسة الصهيونية وجرائم القتل والإبادة والتجويع والقصف الجنوني الذي وصل إلى حد قصف الكنائس والمساجد والمدارس والمستشفيات يتحمل مسؤوليته أولاَ وأخيراً الإدارة الامريكية والمجتمع الدولي المنافق والمتخاذل والذي يكشف تواطؤ الحكومات الغربية وخنوع الأنظمة العربية والإسلامية التي بات صمتها المخزي يعطي الدافعية للعدو الصهيوني للاستمرار بجرائمه وإرهابه في غزة.

وذكرت، أنَّ محرقة غزة أظهرت نفاق الغرب وزيف ديمقراطيته وأن كل الشعارات الأخلاقية والانسانية ما هي إلا شعارات جوفاء تكشف ضعف وهوان وتخاذل الأنظمة المستسلمة للإرادة الأمريكية .

ووجَّهت فصائل المقاومة رسالتها إلى علماء الأمة ومشايخها ونخبها السياسية والحزبية والفكرية بدون استثناء ولكل عربي ومسلم حر وهو يشاهد غزة تباد إذا لم تتحركوا اليوم فمتى ستتحركون ، فالحياة موقف وهذا موقفكم اليوم فأروا الله من أنفسكم ما يحب .

كما وجَّهت تحية لشعبنا وتيجان رؤوسنا في غزة الإباء والمقاومة والصمود التي هزت المشروع الصهيوني من جذوره وأفشلت كل مخططات العدو الصهيوني وحلفائه، قائلةً "لكل يا أبناء شعبنا إن صبركم وجوعكم وتضحياتكم لن يضيعها الله ، وسيكون ثمارها نصراً قريباً".

المصدر / فلسطين أون لاين