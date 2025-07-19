المكتب الحكومي يُطالب بتحرك فوري لفتح ممرات إنسانية ورفع الحصار عن غزَّة

طالب المكتب الإعلامي الحكومي بتحرك فوري لفتح ممرات إنسانية إلى غزة وإنهاء التسييس المتعمد للمساعدات ورفع الحصار لوقف كارثة التجويع الجماعي.

ووجَّه المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم السبت، نداء دوليًا عاجلًا إلى المجتمع الدولي وإلى كل دول العالم بلا استثناء، وإلى كل المنظمات الأممية والدولية والحقوقية والقانونية وإلى كل الكيانات السياسية، أمام الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة منذ 651 يوماً من الإبادة الجماعية والتجويع.

ودعا إلى ضرورة فرض ممرات إنسانية آمنة ودائمة بإشراف دولي مباشر وفعلي، لضمان وصول الغذاء والدواء إلى كافة المناطق دون عراقيل من الاحتلال.

وشدد على ضرورة نزع الطابع السياسي عن المساعدات الإغاثية ووقف عمليات التلاعب أو التحكّم بها من قبل الاحتلال أو جهات متواطئة.

وطالب برفع الحصار فوراً عن قطاع غزة باعتباره جريمة جماعية بحق السكان المدنيين، داعيًا إلى تحرك دولي ضاغط لإجبار الاحتلال "الإسرائيلي" على وقف الإبادة الجماعية ووقف سياسات التجويع والتهجير.

كما دعا المكتب الحكومي إلى تحقيق دولي عاجل في جريمة التجويع، وتقديم المسؤولين عنها إلى محاكمات عدالة.

المصدر / فلسطين أون لاين