فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المكتب الحكومي يُطالب بتحرك فوري لفتح ممرات إنسانية ورفع الحصار عن غزَّة

"أونروا": تعديلات "الكنيست" حول القوانين المتعلقة بعملنا تهدد بالمزيد من إضعاف عملياتنا في الضَّفة

حماس: ليكن يوم غدٍ الأحد والأيَّام القادمة صرخة غضب عارمة في وجه الاحتلال

قاضية أمريكية توقف تنفيذ أمر ترامب بشأن العقوبات على "الجنائية الدولية"

الصِّحَّة: مجاعة كارثية في غزَّة وارتفاعٌ ملحوظ في معدل الوفيات بسبب سوء التَّغذية

ترحيل قسري لعائلتين فلسطينيتين بالأغوار بسبب اعتداءات المستوطنين

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 19 يوليو 2025

مجزرة الخرز.. وداع "لانا" الأخير بصاروخٍ أنهى براءة العائلة في مخيم الشاطئ

25 شهيدًا من مُنتظري المُساعدات في خانيونس ومجمَّع ناصر يُحذِر: لا نستطيع تقديم الخدمات الطبية

صيادو غزة ممنوعون من البحر منذ 21 شهرًا

"موجِّهًا نداء دوليًا عاجلًا إلى المجتمع الدولي لوقف كارثة التَّجويع الجماعي"

المكتب الحكومي يُطالب بتحرك فوري لفتح ممرات إنسانية ورفع الحصار عن غزَّة

19 يوليو 2025 . الساعة 11:32 بتوقيت القدس
...
المكتب الحكومي يُطالب بتحرك فوري لفتح ممرات إنسانية ورفع الحصار عن غزَّة

طالب المكتب الإعلامي الحكومي بتحرك فوري لفتح ممرات إنسانية إلى غزة وإنهاء التسييس المتعمد للمساعدات ورفع الحصار لوقف كارثة التجويع الجماعي.

ووجَّه المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم السبت، نداء دوليًا عاجلًا إلى المجتمع الدولي وإلى كل دول العالم بلا استثناء، وإلى كل المنظمات الأممية والدولية والحقوقية والقانونية وإلى كل الكيانات السياسية، أمام الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة منذ 651 يوماً من الإبادة الجماعية والتجويع.

ودعا إلى ضرورة فرض ممرات إنسانية آمنة ودائمة بإشراف دولي مباشر وفعلي، لضمان وصول الغذاء والدواء إلى كافة المناطق دون عراقيل من الاحتلال.

وشدد على ضرورة  نزع الطابع السياسي عن المساعدات الإغاثية ووقف عمليات التلاعب أو التحكّم بها من قبل الاحتلال أو جهات متواطئة.

وطالب برفع الحصار فوراً عن قطاع غزة باعتباره جريمة جماعية بحق السكان المدنيين، داعيًا إلى تحرك دولي ضاغط لإجبار الاحتلال "الإسرائيلي" على وقف الإبادة الجماعية ووقف سياسات التجويع والتهجير.

كما دعا المكتب الحكومي إلى تحقيق دولي عاجل في جريمة التجويع، وتقديم المسؤولين عنها إلى محاكمات عدالة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #المجاعة في غزة #غزة تموت جوعا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة