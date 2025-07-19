فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصِّحَّة: مجاعة كارثية في غزَّة وارتفاعٌ ملحوظ في معدل الوفيات بسبب سوء التَّغذية

قاضية أمريكية توقف تنفيذ أمر ترامب بشأن العقوبات على "الجنائية الدولية"

ترحيل قسري لعائلتين فلسطينيتين بالأغوار بسبب اعتداءات المستوطنين

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 19 يوليو 2025

25 شهيدًا من مُنتظري المُساعدات في خانيونس ومجمَّع ناصر يُحذِر: لا نستطيع تقديم الخدمات الطبية

مجزرة الخرز.. وداع "لانا" الأخير بصاروخٍ أنهى براءة العائلة في مخيم الشاطئ

صيادو غزة ممنوعون من البحر منذ 21 شهرًا

مجزرةٌ دامية بحقِّ المُجوِّعين وقصفٌ لا يتوقف.. الإبادة الجماعيَّة في يومها الـ 652

تفكجي: مشروع E1 خطوة لتنفيذ "القدس الكبرى".. و(إسرائيل) تستغل غياب الضغوط الدولية

الأب حزبون: "بيوت الله" في غزة ليست ثكنة عسكرية حتى يستهدفها الاحتلال

قاضية أمريكية توقف تنفيذ أمر ترامب بشأن العقوبات على "الجنائية الدولية"

19 يوليو 2025 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
...
قاضية أمريكية توقف تنفيذ أمر ترامب بشأن العقوبات على "الجنائية الدولية"

أوقفت قاضية اتحادية الجمعة تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يستهدف العاملين في المحكمة الجنائية الدولية.

ووصفت نانسي توريسن، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، في حكمها الأمر التنفيذي بأنه انتهاك غير دستوري لحرية التعبير.

وكتبت "يبدو أن الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبير أكثر بكثير مما هو ضروري لتحقيق هذه الغاية، ولم يرد البيت الأبيض والمحكمة الجنائية الدولية على الفور على طلبات التعليق.

ويأتي هذا الحكم في أعقاب دعوى قضائية رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان في نيسان/ أبريل الماضي للطعن على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من شباط/ فبراير، والذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات مرتبطة بالسفر واسعة النطاق على المشاركين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفرض الأمر التنفيذي عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وهو بريطاني الجنسية. كما وضعه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على سجل الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات.

ووفقا للأمر التنفيذي، الذي نددت به المحكمة الجنائية الدولية وعشرات الدول، قد يواجه المواطنون الأمريكيون الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات عقوبات مدنية وجنائية.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #المحكمة الجنائية الدولية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة