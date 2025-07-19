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32 شهيدًا من مُنتظري المُساعدات في خانيونس ومجمَّع ناصر يُحذِر: لا نستطيع تقديم الخدمات الطبية

19 يوليو 2025 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
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32 شهيدًا من مُنتظري المُساعدات في خانيونس ومجمَّع ناصر يُحذِر: لا نستطيع تقديم الخدمات الطبية للمرضى

قال مدير مجمع ناصر الطبي عاطف الحوت، إنَّ 32 شهيدًا وأكثر من 100 جريحًا من طالبي المساعدات نقلوا إلى المستشفى، بعد إطلاق الاحتلال النَّار تجاههم خلال انتظار المُساعدات جنوب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأشار الحوت في تصريحات صحفية، إلى أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل محاولة قتل أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة بالقصف والتجويع.

وأضاف، "لا نستطيع تقديم الخدمات الطبية للمرضى جراء استنفاد كل الإمكانات".

وتشهد غزة مجاعة غير مسبوقة بفعل سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضمن حرب الإبادة الجماعية المستمرة، ما أدى إلى أوضاع إنسانية كارثية في مختلف مناحي الحياة، وسط تحذيرات من انهيار صحي شامل.

ومنذ الأول من مارس/آذار الماضي، أغلقت "إسرائيل" جميع المعابر مع القطاع، ومنعت دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب بارتفاع جنوني في أسعار المواد التموينية الأساسية المتوفرة، وشحها في الأسواق.

وتزامن ذلك مع مواصلة إسرائيل استهداف مصادر الغذاء بغزة من تكايا توزيع الطعام المجاني، والعاملين في هذا المجال، فضلا عن استهداف الفلسطينيين قرب مراكز المساعدات الأمريكية الشحيحة فيما تقول جهات حكومية وأممية إنها تحولت إلى "مصائد" لقتل المدنيين المجوعين.

وفي 27 مايو/ أيار الفائت، اعتمدت تل أبيب وواشنطن خطة لتوزيع مساعدات محدودة بعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وفاقمت هذه الآلية معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث يطلق "الجيش الإسرائيلي" النار على المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.

كما تسببت في استشهاد 877 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و666 آخرين منذ 27 مايو/أيار الماضي، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #شهداء لقمة العيش #طوفان الأقصى

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