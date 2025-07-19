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القوات المُسلَّحة اليمنيَّة تستهدفُ مطار "بن غوريون" ويوجِّهون رسالةً للأمَّة العربيَّة والإسلاميَّة

19 يوليو 2025 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
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القوات المُسلَّحة اليمنيَّة تستهدفُ مطار "بن غوريون" ويوجِّهون رسالةً للأمَّة العربيَّة والإسلاميَّة

نفذت القوة الصاروخية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلةِ.

وقالت القوات اليمينة في بيان صدر عنها، أمس الجمعة، إنّها استهدفت مطار اللد  "بن غورويون" في يافا المحتلة ، بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي نوع "فلسطين٢"، وقد حققَتِ العمليةُ هدفَهُا بنجاحٍ، وتسببَت في هروعِ الملايينِ من قُطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ.

وأهابت القواتُ المسلحةُ اليمنية بكافةِ أبناءِ الأمةِ العربيةِ والإسلاميةِ بالخروجِ دعمًا وإسنادًا لإخوانِنا في غزةَ، قائلةً "فقد اشتدَّ عليهم الوجعُ، وكثرَ الفزعُ، وهم في حصارٍ ظالمٍ لا ينقطعُ، وعدوانٍ آثمٍ لا يتوقفُ".

أضافت، "إن لم تنتصروا لدينِكم، فانتصروا لعروبتِكم، وإن لم تنتصروا لعروبتِكم، فانتصروا لإنسانيّتِكم"، مؤكدةً أنّ العدوَّ المجرمَ إذا تمكنَ من تنفيذِ مخططِه في غزةَ، فالدورُ القادمُ عليكم عاجلًا أم آجلًا.

وشددت القوات اليمنية على أنَّ عملياتها مستمرةٌ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #القوات المسلحة اليمنية

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