وزارة التعليم بغزة تحدد موعد امتحانات الثانوية العامة (الدورة الثالثة)..طالع التفاصيل

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة اليوم الجمعة، عن موعد عقد امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" للدورة الثالثة لعام 2023 (مواليد 2005)، والذي تحدد يوم السبت الموافق 19 يوليو/تموز 2025.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الامتحانات ستُعقد على مرحلتين خلال يوم واحد، داعية الطلبة المسجلين إلى تحديث التطبيق الخاص بالامتحانات عبر الرابط الرسمي الذي أتاحته.

مواعيد وجلسات الامتحانات

وفقًا للإعلان الصادر، تم تقسيم الامتحانات إلى جلستين لضمان تنظيم سير العملية:

* المرحلة الأولى (9:00 صباحًا - 11:00 صباحًا): خُصصت هذه الفترة للطلبة الذين لديهم مبحث واحد فقط، سواء كان من المباحث التي لم يتقدموا لها سابقًا أو المباحث التي يسعون لإعادتها.

* المرحلة الثانية (2:00 ظهرًا - 4:00 عصرًا): هذه الفترة مخصصة للطلبة المسجلين لمبحثين، حيث سيتقدمون للامتحان في كلا المبحثين خلال هذه الجلسة.

وقد أرفقت الوزارة جداول مفصلة بالمباحث والفروع المتاحة لكل مرحلة، والتي تشمل المسارات العلمي، الأدبي، الشرعي، الريادة والأعمال، الصناعي، والزراعي.

تحديث التطبيق وتعليمات هامة

شددت الوزارة على ضرورة قيام جميع الطلبة بحذف التطبيق القديم وتثبيت النسخة المحدثة من خلال الرابط، http://moe.edu.ps/GazaApp.apk، وذلك بعد إجراء امتحان تجريبي للتأكد من جاهزية النظام.

كما أصدرت تنبيهًا هامًا بشأن ضوابط الامتحانات، مؤكدة على ما يلي:

* محاربة الغش: سيتم التعامل بحزم مع أي محاولة للغش، وسيُحرم الطالب المخالف من التقدم للامتحانات.

* الالتزام بالزي: أكدت الوزارة على ضرورة التزام الطالبات بالحجاب الشرعي الكامل طوال فترة التقدم للامتحان.

* المراقبة الإلكترونية: نوهت الوزارة إلى أن نظام المراقبة الإلكتروني سيواصل التقاط الصور بشكل دوري أثناء الاختبار، إلى جانب تفعيل الكاميرا طوال مدة الامتحان لضمان النزاهة والشفافية.





