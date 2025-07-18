وفاة طفلة رضيعة بسبب نقص الغذاء وسط حصار غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

استشهدت الطفلة سناء اللحام، البالغة من العمر عام ونصف، اليوم الجمعة في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية والتجويع الذي يعاني منه سكان القطاع المحاصر.

وأكد مصدر طبي في المستشفى وفاة الطفلة سناء بسبب نقص الغذاء الحاد، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 650 يوماً، والذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي.





وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأن عدد الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية وصل إلى 69 طفلاً، في حين بلغ إجمالي الوفيات بسبب نقص الغذاء والدواء 620 مريضاً.

في تصريحات سابقة، أكد رئيس وحدة المعلومات الصحية في وزارة الصحة زاهر الوحيدي أن 67 طفلاً استشهدوا بسبب سوء التغذية ونقص الأدوية منذ مارس الماضي، مع مئات الحالات المهددة بالوفاة جراء استمرار سياسة التجويع.

ويحذر الأطباء من خطر فقدان حياة مئات الأطفال الرضع، نتيجة نقص حليب الأطفال والرعاية الصحية، في ظل الحصار المشدد الذي يعيق دخول المساعدات الإنسانية.





وأشارت وزارة الصحة إلى وصول أعداد غير مسبوقة من المرضى من مختلف الأعمار إلى أقسام الطوارئ، يعانون من الإجهاد الحاد الناتج عن الجوع، مع تحذير من وفاة مئات بسبب استنفاد أجسادهم القدرة على الصمود.

مدير مستشفى الشفاء، الدكتور محمد أبو سلمية، أكد وجود أكثر من 17 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، إضافة إلى حالات فقدان الذاكرة والإجهاد الشديد بسبب الجوع.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من تضاعف معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون الخامسة خلال فترة قصيرة، نتيجة الحصار الإسرائيلي.

رغم التحذيرات المتكررة، لا تزال سلطات الاحتلال تغلق المعابر منذ مارس 2024، وتمنع دخول الإمدادات الغذائية والطبية، ما أدى إلى دخول غزة مرحلة المجاعة الكاملة، وفق تقارير الأمم المتحدة.