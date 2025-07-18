الضفة الغربيّة.. استشهاد فتى برصاص الاحتلال والاعتداء على والده في يعبد

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استشهد الفتى عمرو علي قبها، البالغ من العمر 13 عاماً، مساء الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفتى قبها وتركته ينزف على الأرض دون تقديم إسعاف، كما منعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه حتى استشهاده.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على والد الشهيد بعد محاولته الاقتراب منه للتأكد من وضع نجله الصحي وهويته.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى الفتى المصاب، واحتجزته لفترة حتى فارق الحياة متأثراً بإصابته.

في سياق متصل، شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية، تركزت بشكل خاص في نابلس، حيث اعتقل شابًا أصيب برصاص الاحتلال خلال مداهمة منزله في محيط المقبرة الغربية، وتم منعه من تلقي الإسعافات الأولية على الفور. كما شهدت محافظات بيت لحم وطولكرم عمليات اقتحام وتفتيش واسعة.

واستمر العدوان الإسرائيلي أيضًا على مخيمات طولكرم وجنين، فيما نفذ مستوطنون هجمات في الأغوار الشمالية راح ضحيتها عشرات رؤوس الأغنام.

تتصاعد هذه الاعتداءات بالتزامن مع حرب الإبادة المستمرة في غزة، حيث ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة إلى أكثر من ألف قتيل، مع إصابة نحو سبعة آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.