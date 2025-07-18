مسيرات مليونية في اليمن وتظاهرات في المغرب دعماً لغزة ورفضاً للإبادة

متابعة/ فلسطين أون لاين

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات، اليوم الجمعة، مسيرات مليونية حاشدة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، تحت شعار: "مستمرون في نصرة غزة ومواجهة الاستباحة الصهيونية للأمة"، في وقت خرجت فيه تظاهرات شعبية واسعة في عدد من المدن المغربية لنفس الهدف، وسط تنديد بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة.

وفي اليمن، اكتظت شوارع العاصمة بمئات الآلاف في مليونية أكد خلالها المشاركون على الموقف الثابت والداعم للمقاومة الفلسطينية، ورفضهم للاستباحة الصهيونية للأمة العربية والإسلامية، مجددين التفويض الشعبي لقائد الثورة عبدالملك الحوثي لاتخاذ ما يلزم من قرارات وخيارات في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي.

كما نددوا بـ"صمت الأنظمة العربية" وتواطؤ المجتمع الدولي مع جرائم الاحتلال، وطالبوا بموقف عربي وإسلامي موحد لردع العدوان.

وفي بيان المسيرة الذي تلاه فؤاد ناجي، أكد المشاركون أن "خروجهم المتكرر هو واجب ديني وإنساني، وجهاد في سبيل الله"، مجددين دعمهم الكامل لفلسطين ومقاومتها حتى رفع الحصار ووقف العدوان بشكل كامل، مشيدين بالعمليات البطولية للمقاومة الفلسطينية، وبالردع اليمني الذي أدى إلى إغلاق ميناء أم الرشراش (إيلات) رسميًا.

كما حيّت الحشود ذكرى استشهاد القائد محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، مجددين له العهد بحمل راية المقاومة حتى النصر أو الشهادة.

المغرب: مظاهرات أسبوعية متواصلة في مدن عديدة

وفي المغرب، خرجت آلاف الجماهير في عدة مدن بعد صلاة الجمعة، استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، ضمن أسبوعها الـ85 من التظاهر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

ونُظّمت الوقفات في الحسيمة، تطوان، فاس، الدار البيضاء، الجديدة، تازة، ووجدة، حيث رفع المشاركون شعارات مناوئة للاحتلال الإسرائيلي ومنددة بالدعم الأمريكي له، من بينها: "يا مقاوم سير نحو النصر والتحرير" و"فلسطين ليست للبيع" و"عاشت فلسطين، عاشت القدس

وأكد المحتجون دعمهم لصمود الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس، داعين إلى وحدة الأمة العربية والإسلامية في مواجهة التحديات والاحتلال، كما طالبوا بتحرك دولي جاد لوقف الإبادة التي خلّفت حتى اليوم أكثر من 198 ألف قتيل وجريح ومئات آلاف النازحين، وفق إحصاءات فلسطينية.