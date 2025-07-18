"رسائل حاسمة حول الميدان والأسرى والمفاوضات"... طالع أبرز ما جاء في كلمة أبو عبيدة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن المقاومة مستمرة في معركة استنزاف طويلة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن المجاهدين نجحوا في إيقاع مئات الجنود بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى آلاف المصابين باضطرابات نفسية، منذ استئناف العدوان قبل 4 أشهر.

وفي كلمة متلفزة، هي الأولى منذ مارس الماضي، شدد أبو عبيدة على أن قيادة القسام تعتمد في هذه المرحلة على استراتيجية تقوم على تنفيذ عمليات نوعية، ومحاولات أسر جنود، وإيقاع مقتلة واسعة في صفوف الاحتلال، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة.

وكشف أن مجاهدين من القسام حاولوا في الأسابيع الأخيرة تنفيذ عمليات أسر لجنود صهاينة، في إطار تكتيكات ميدانية متطورة تم تطويرها بعد استخلاص العبر من "أطول حرب ومواجهة في تاريخ الشعب الفلسطيني"، بحسب وصفه.

وأضاف: "مقاومة غزة تمثل أعظم مدرسة عسكرية لمقاومة شعب في مواجهة محتليه في التاريخ المعاصر"، مؤكدًا أن كتائب القسام في جهوزية كاملة لمواصلة القتال مهما تغير شكل العدوان وخطط الاحتلال.

وفي ملف الأسرى، أكد أبو عبيدة أن كتائب القسام عرضت مرارًا خلال الأشهر الماضية إبرام صفقة شاملة يتم بموجبها تسليم جميع أسرى الاحتلال دفعة واحدة، لكن حكومة نتنياهو رفضت ذلك.

وقال: "اتضح لنا أن حكومة العدو ليست معنية فعليًا باستعادة جنودها الأسرى، وهو ما يثبت تخليها عنهم"، مضيفًا: "ندعم بكل قوة موقف وفد المقاومة الفلسطيني في المفاوضات غير المباشرة، ونراقب مجريات التفاوض آملين أن تُفضي إلى صفقة تضمن وقف حرب الإبادة وانسحاب الاحتلال وإغاثة أهلنا".

وحذر أبو عبيدة من أن "إصرار حكومة العدو على استمرار حرب الإبادة يعني أنها قررت أيضًا استمرار استقبال جنائز الجنود والضباط"، لافتًا إلى أن الاحتلال يتلقى دعمًا غير محدود من "أقوى قوى الظلم في العالم" في صورة قوافل من السلاح والذخيرة.

وفي سياق أخر، أكد أبو عبيدة، أن محاولات الاحتلال لتوظيف مرتزقة وعملاء يحملون أسماء عربية ما هي إلا دليل واضح على فشله الذريع، ووصفة مؤكدة لهزيمته. وأكد أن هؤلاء العملاء لن يكونوا إلا ورقة محروقة في وجه وعي شعبنا وكرامته الرافضة للخيانة.

رسائل للعرب وأحرار العالم

وانتقد أبو عبيدة الموقف العربي والإسلامي الرسمي تجاه ما يجري في غزة، قائلاً: "أنظمة وقوى أمتنا تتفرج على أشقائها يُقتلون ويجوعون ويُمنعون من الدواء والماء"، مضيفًا: "لا نعفي أحدًا من مسؤولية الدم النازف، ولا نستثني من يستطيع التحرك، كل حسب قدرته".

واعتبر أن رقاب القادة والنخب والعلماء العرب والمسلمين مثقلة بدماء عشرات الآلاف من الأبرياء الذين خذلوا بصمتهم، بينما وجّه تحية إلى أنصار الله في اليمن، قائلاً إنهم "فرضوا جبهة فاعلة ضد العدو وأقاموا الحجة على القاعدين والخانعين".

كما أشاد أبو عبيدة بـ"كل أحرار العالم الذين يخاطرون من أجل التضامن مع غزة وكسر الحصار"، مؤكدًا أن المقاومة لن تتوقف عن القتال حتى يتحقق وقف العدوان، ورفع الحصار، واستعادة الحقوق الفلسطينية كاملة.

وختم الناطق باسم القسام أبو عبيدة كلمته متوجهًا لأهالي قطاع غزة، قائلًا: "نُقبل رؤوس أبناء شعبنا الكبار الصابرين، المرابطين، المنصورين، ونرفع لهم أعظم التحية والتقدير على صمودهم وثباتهم في وجه العدوان".