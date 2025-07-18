أبو عبيدة: نفَّذنا محاولات لأسر جنود... والمقاومة جاهزة لمعركة استنزاف طويلة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ما تزال تحتفظ بزمام المبادرة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وأن مجاهدي القسام نفذوا محاولات خلال الأسابيع الأخيرة لأسر جنود من جيش الاحتلال، في إطار معركة مفتوحة تسعى إلى استنزاف العدو على مختلف الجبهات.

وفي كلمة متلفزة هي الأولى له منذ مارس الماضي، قال أبو عبيدة إن العدو الإسرائيلي نقض العهود وانقلب على الاتفاقات، مضيفًا: "مضت 4 أشهر على استئناف العدو عدوانه، ونحن مستمرون في المقاومة".

وأشار إلى أن مئات الجنود الإسرائيليين سقطوا بين قتيل وجريح خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى آلاف الجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية وصدمات حربية نتيجة القتال في غزة.

وأوضح أن مجاهدي القسام تمكنوا من تطوير تكتيكات جديدة في الميدان، استنادًا إلى دروس المواجهة الأطول في تاريخ الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن المقاومة ما تزال في حالة جهوزية تامة لمواصلة معركة استنزاف طويلة، "بغض النظر عن شكل العدوان أو خطط الاحتلال".

وشدد أبو عبيدة على أن مقاومة غزة تمثل أعظم مدرسة عسكرية لمقاومة شعب في التاريخ المعاصر، مؤكدًا أن المقاومة لا تزال قوية ومتماسكة رغم الدمار والحصار.

يتبع..