حماس: لا خيار أمام الاحتلال سوى صفقة تبادل بشروط المقاومة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن الاحتلال الإسرائيلي لم يعد أمامه خيار لتحرير أسراه المحتجزين في غزة سوى الدخول في صفقة تبادل مع المقاومة، مؤكدة أن أي اتفاق قادم سيكون وفق شروطها وإرادتها، وبما يضمن كامل الحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، اليوم، أن فشل الاحتلال الذريع في استعادة أسراه عبر العمليات العسكرية، خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة، يكشف عجزه عن تحقيق أهدافه، ويدفعه نحو القبول بشروط المقاومة كخيار وحيد متاح أمامه.

وأضافت حماس أن أي صفقة مستقبلية يجب أن تضمن رفع الحصار عن القطاع، ووقف سياسة التجويع الجماعي التي تُمارس بحق أكثر من مليوني فلسطيني، معتبرة أن ما يجري في غزة من حرمان وتجويع يمثل جريمة حرب متعمدة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى أن المقاومة، بتكتيكاتها المرنة وصمودها المستمر، تمكنت من إرباك حسابات الاحتلال وانتزاع زمام المبادرة، رغم الحرب الشرسة والدمار الواسع، مؤكدة أن الاحتلال يواجه مأزقًا حقيقيًا على كل الأصعدة، السياسية والعسكرية والأخلاقية.

وشددت الحركة على أن معركة غزة الحالية ستظل منعطفًا استراتيجيًا في مسار الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، يفضح هشاشة هذا الكيان، ويعري جرائمه أمام العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين