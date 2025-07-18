إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة رابا شماليّ الضفة

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال اليوم الجمعة، في بلدة رابا جنوب شرق جنين.

وقال الهلال الأحمر، إن طواقمه تعاملت مع 13 إصابة بالاختناق بقنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال على مسيرة منددة بالاستيطان في بلدة رابا.

ومنذ صباح اليوم تجمع المواطنون في أراضيهم المهددة بالمصادرة في جبل السالمة شرق قرية رابا حيث أدوا صلاة الجمعة في ذات المكان.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت الغاز السام على المصلين أثناء تواجدهم على جبل المسالمة في القرية، رفضا لخطة إقامة معسكر للجيش على الجبل وشق شارع والاستيلاء على أراضي من القرية.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى الجبل وسط اندلاع مواجهات مع المصليين المتواجدين في المكان، كما رصد مواطنون نصب مستعمرين خيمة على قمة الجبل.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه جرافات الاحتلال جرف أراض في القرية تمهيداً لإقامة شارع عسكري قرب الجبل، سيؤدي إلى سيمنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم التي تقع في المنطقة الشرقية من جدار الفصل العنصري والتي تقدر تقدر تقريباً بـ 2200 دونم.

وكان الاحتلال قد أخطر مؤخرا بالاستيلاء على أراضي تابعة للقرية في الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية، بحجة إقامة شارع عسكري ومعسكر لجيش الاحتلال على جبل المسالمة.

المصدر / وكالات