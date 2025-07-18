المكتب الحكومي ينشر تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية على غزَّة

نشر ‏المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الجمعة، تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 650 – من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى الجمعة 18 يوليو 2025م.

أولاً: المعطيات السكانية والسياق العام:

(+2.4 مليون) نسمة في قطاع غزة يتعرضون للإبادة والتجويع والتطهير العرقي.

(650) يوماً على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين في قطاع غزة.

(+88%) نسبة الدمار الشامل الذي أحدثه الاحتلال في قطاع غزة.

(+62 مليار دولار) مجموع الخسائر المباشرة الأولية للإبادة الجماعية.

(77%) من مساحة قطاع غزة سيطر عليها الاحتلال بالاجتياح والنار والتهجير.

(63 مرة) قصف الاحتلال منطقة المواصي التي يزعم أنها "آمنة".

(125,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.



ثانياً: الشهداء والمفقودون والمجازر:

(67,880) مجموع أعداد الشهداء والمفقودين منذ بدء الإبادة الجماعية.

(58,380) مجموع الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء الإبادة الجماعية.

(9,500) مفقود، منهم شهداء مازالوا تحت الأنقاض، ومنهم مصيره مازال مجهولاً.

(+19,000) عدد الشهداء الأطفال، وصل منهم للمستشفيات (+18,000).

(+12,500) عدد الشهيدات من النساء، وصل منهن للمستشفيات (9,497).

(8,150) عدد الأمهات الشهيدات.

(953) أطفال استشهدوا وكانت أعمارهم أقل من عام واحد.

(400) طفل رضيع وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية.

(1,590) شهيداً من الطواقم الطبية قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

(122) شهيداً من الدفاع المدني قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

(228) شهيداً من الصحفيين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

(171) شهيداً من موظفي البلديات في قطاع غزة، بينهم (4) رؤساء بلديات.

(777) شهيداً من شرطة وعناصر تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي.

(38,000) أسرة تعرضت للمجازر من الاحتلال "الإسرائيلي".

(2,613) عائلة أُبيدت ومُسحت من السجل المدني (بعدد 7,563 شهيداً).

(5,943) عائلة أُبيدت ومُتبقي منها ناجي وحيد (بعدد 11,901 شهيداً).

(+60%) من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.

(68) شهيداً طفلاً بسبب سوء التغذية.

(41%) من مرضى الكلى فقدوا حياتهم بسبب عدم توفر التغذية والرعاية الصحية.

(+3,500) حالة إجهاض بين الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية. (17) شهيداً بسبب البرد في مخيمات النزوح القسري، (منهم 14 طفلاً).



ثالثاً: الإصابات والاعتقالات والحالات الإنسانية:

(139,355) مجموع الجرحى والمصابين الذين وصلوا للمستشفيات.

(18,500) مجموع الجرحى الذين هم بحاجة إلى تأهيل طويل الأمد.

(+4,700) مجموع حالات البتر، بينهم (18% أطفال).

(+421) مجموع المصابين من الصحفيين.

(6,633) مدنياً تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.

(362) عدد من تعرضوا للاعتقال من الطواقم الطبية.

(48) عدد من تعرضوا للاعتقال من الصحفيين.

(26) عدد من تعرضوا للاعتقال من طواقم الدفاع المدني.

(+16,646) مجموع أرامل الحرب (اللواتي استشهد أزواجهن).

(+44,537) مجموع الأطفال الأيتام (أطفال بلا والدين أو أحدهما).

(+2,142 مليون) حالة أصيبت بأمراض معدية مختلفة نتيجة النزوح القسري.

(71,338) حالة أصيبت بمرض الكبد الوبائي.



رابعاً: القطاع الصحي:

(38) مستشفى قصفها الاحتلال أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة.

(96) مركزاً للرعاية الصحية قصفه الاحتلال أو دمره أو أخرجه عن الخدمة.

(144) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

(55) مركبة للدفاع المدني (إنقاذ وإطفاء) استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".



خامساً: التعليم والمؤسسات الأكاديمية:

(156) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال كلياً.

(382) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال جزئياً.

(+13,400) عدد الطلبة الشهداء الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

(+785,000) عدد الطلبة الذين حرمهم الاحتلال "الإسرائيلي" من التعليم.

(+800) معلم وكادر تربوي قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.

(+173) عالماً وأكاديمياً وباحثاً قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.

سادساً: دور العبادة والمقابر:

(833) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل كلي.

(178) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل جزئي.

(3) كنائس استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" أكثر من مرة.

(40) مقبرة دمرها الاحتلال من أصل (60) مقبرة.

(2,420) جثمان من الأموات والشهداء سرقها الاحتلال من المقابر.

(7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

(529) شهيداً اُنتشلوا من المقابر الجماعية داخل المستشفيات.

سابعاً: السكن والنزوح القسري والإيواء:

(≈223,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.

(≈134,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل بليغ غير صالح للسكن.

(≈212,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

(288,000) أسرة فلسطينية بدون مأوى.

(117,000) خيمة اهترأت كلياً وغير صالحة للإقامة من أصل (135,000).

(+2 مليون) إنسان مدني تعرض للنزوح بسبب سياسة التهجير القسري.

(261) مركزاً للإيواء والنزوح القسري استهدفه الاحتلال.



ثامناً: التجويع ومنع المساعدات والعلاج:

(139) يوماً على إغلاق الاحتلال التام لجميع معابر قطاع غزة.

(76,450) شاحنة مساعدات إنسانية ووقود منع الاحتلال دخولها منذ 139 يوماً.

(42) تكية طعام استهدفها الاحتلال في إطار فرض سياسة التجويع.

(57) مركزاً لتوزيع المساعدات والغذاء استهدفها الاحتلال في إطار فرض التجويع.

(121) عدد مرات استهداف الاحتلال لقوافل المساعدات والإرساليات الإنسانية.

(877) شهيداً قتلهم الاحتلال في (مصائد الموت) ما تُسمى "مراكز المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية"، وأكثر من (5,666) إصابة، و42 مفقوداً.

(650,000) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء.

(22,000) مريض بحاجة للعلاج في الخارج ويمنعهم الاحتلال من السفر.

(+16,000) مريض أنهوا إجراءات التحويل وينتظرون سماح الاحتلال لهم بالسفر.

(12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

(350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.

(3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

(≈60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.



تاسعاً: البنية التحتية والمرافق العامة:

(722) بئر ماء مركزي دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" وأخرجها من الخدمة.

(113) مشروع مياه عذبة استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" وارتكب مجازر بحقها.

(3,780 كيلو متر) أطوال شبكات كهرباء دمرها الاحتلال.

(2,105) محولات توزيع كهرباء هوائية وأرضية دمرها الاحتلال.

(+1.88 مليار) كيلو وات ساعة، كمية كهرباء حرم منها قطاع غزة طيلة الحرب.

(+500,000 متر طولي) شبكات مياه دمرها الاحتلال.

(+655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.

(+3 مليون) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.

(236) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

(53) منشأةً وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

(208) مواقع أثرية وتراثية استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".



عاشراً: الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية:

(+2,2 مليار دولار) الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي بغزة نتيجة حرب الإبادة.

(+92%) من الأراضي الزراعية دمرها الاحتلال من أصل (178,000) دونم.

(1,218) بئراً زراعية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" وأخرجها من الخدمة.

(665) مزرعة أبقار وأغنام ودواجن دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

(+93,000) دونم من الأراضي المزروعة بالخضروات تقلصت إلى (4,000) فقط.

(+85%) من الدفيئات الزراعية تعرضت للتدمير في محافظات قطاع غزة.

(405,000) طن من إنتاج الخضروات السنوي تراجع إلى (28,000) طن فقط.

(100%) من الثروة السمكية تضررت نتيجة استهداف الاحتلال لمناطق الصيد.

المصدر / فلسطين أون لاين