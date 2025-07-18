6 شهداء في مجزرة جديدة بحق مُنتظري المُساعدات برفح

ارتقى 6 شهداء مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ جيش الاحتلال فتح نيران أسلحته وقصف بالمدفعية، منتظري المساعدات الإنسانية في مركز "الشاكوش" شمال مدينة رفح جنوبي القطاع، ما أدى إلى ارتقاء6 شهداء.

وفي مدينة غزة، استشهد مواطن بعد قصف الاحتلال منطقة الشعف بحي التفاح شرقي المدينة.

وأمس الخميس، ذكرت الوزارة أن ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 26 شهيدًا وأكثر من 32 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 877 شهيدًا وأكثر من 5,666 إصابة.

ويوم الأربعاء، طالب رئيس شبكة المنظمات الأهلية بغزة أمجد الشوا، بضرورة الوقف الفوري لمؤسسة غزة الإنسانية والعودة للآليات السابقة في توزيع المساعدات الإنسانية على قطاع غزة.

وقال الشوا في تصريحات صحفية، "حذرنا من السيطرة على المساعدات واستخدامها سلاحاً ضد المجوعين"، مؤكدًا أنَّ المؤسسة الإنسانية تتعمد خلق الازدحام والتدافع بين الحشود.

وأضاف، أنَّ "الاحتلال يستغل آلية مؤسسة غزة الإنسانية لقتل سكان القطاع"، مشيرًا إلى أنَّ منطقة المساعدات تضم ممرات محاطة بأسلاك شائكة لإذلال شعبنا.

وتابع، "لا توجد نقطة طبية واحدة لإسعاف الجرحى في منطقة المساعدات". وطالب الشوا بلجنة تحقيق دولية بشأن الجرائم ضد المجوعين، والاحتلال يستغل آلية مؤسسة غزة الإنسانية لقتل سكان القطاع.

وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مدعومة إسرائيليا وأمريكيا ومرفوضة من الأمم المتحدة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب "إسرائيل"، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

المصدر / فلسطين أون لاين