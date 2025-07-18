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حماس تدعو جماهير شعبنا للنَّفير والرِّباط في المسجد الأقصى

18 يوليو 2025 . الساعة 11:34 بتوقيت القدس
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حماس تدعو جماهير شعبنا للنَّفير والرِّباط في المسجد الأقصى

دعا عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب شؤون القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين، جماهير شعبنا في القدس والداخل الفلسطيني المحتل وكل قادرٍ للحشد والنفير التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك، والمشاركة في الرباط والذود عن حماه في ظل هجمة المستوطنين الشرسة عليه واقتحاماتهم وتدنيسهم لساحاته.

وقال ناصر الدين في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن التواجد المكثف في الأقصى وأداء الصلوات فيه، هي خطوة عملية لمواجهة إجراءات الاحتلال، وكسر محاولاته لعزل المسجد عن محيطه الشعبي والديني.

وأكد، أنَّ صمود شعبنا في القدس رغم الهدم والإبعاد والتنكيل يمثل رسالة بليغة في وجه التصعيد الاحتلالي، مسيرًا إلى أن مساعي الضم والتهجير والتهويد لن تمر، مهما كانت الظروف والتحديات.

وأضاف، "لا يمكن أن نقبل بالاعتداءات والمخططات التي تحاك للقدس والأقصى، وكل تصعيد في حرب الاحتلال الدينية والتهويدية على مقدساتنا يعجل في زواله وكنسه عن أرضنا".

وتابع ناصر الدين، "على جماهير أمتنا العربية والإسلامية أن تغضب لأجل مسرى نبيها، وأن تتحمل مسؤولياتها وأن تبذل كل سبل النصرة والدعم، فأي اعتداء على الأقصى هو اعتداء على كرامة الأمة جمعاء".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الرباط في الأقصى #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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