مستوطنون يسرقون ويقتلون عشرات رؤوس الأغنام في الأغوار الشمالية

أقدم مستوطنون، على سرقة وقتل عشرات رؤوس الأغنام في الأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن مستوطنين سرقوا عشرات من رؤوس الأغنام تعود لعائلات في المالح بالأغوار الشمالية، وقتلوا منها حوالي 117 رأسا بعد اقتيادها إلى منطقة "الشق" القريبة.

وأضاف دراغمة، أن المستوطنين قتلوا الأغنام بالسكاكين، والرصاص الحي، في تصعيد خطير بحق المواطنين وممتلكاتهم في الأغوار الشمالية.

وشهدت منطقة المالح ليلة صعبة، بعد مهاجمة مستوطنين مسلحين خيام المواطنين، والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم، وسرقة مواشيهم وقتل العشرات منها.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد ألف فلسطيني على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب "إسرائيل" - بدعم أمريكي - إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / وكالات