الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضَّفة الغربيَّة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عمليات الدهم والاعتقال في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت أكثر من 15 مواطنًا، تخللتها إصابات وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.

في محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد واعتقلت الشاب أحمد العيساوي، كما داهمت منطقة المقبرة الغربية في المدينة، حيث أصابت الشاب فادي أبو شرخ بالرصاص الحي قبل أن تعتقله، فيما منعت طواقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعاف له.

وفي محافظة الخليل، نفذت قوات الاحتلال اقتحامًا واسعًا لمدينة دورا جنوب المحافظة، تخلله اعتقالات جماعية لمواطنين وتحويل أحد المنازل إلى نقطة عسكرية بعد طرد سكانه. وعرف من المعتقلين: سائد ويزن خالد النمورة، رأفت شاهر الشرحة، محمد الشوابكة، ورشاد أبو قرندل.

أما في الأغوار الشمالية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من تجمع المالح، عقب هجوم شنّه مستعمرون على منزل طارق كعابنة، الذي اعتُقل مع عبد وعلي كعابنة، تحت حماية جنود الاحتلال.

وفي رام الله، داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما واعتقلت الشاب علاء فوزي الريماوي (21 عامًا) بعد اقتحام منزله. كما اعتقلت الشاب إبراهيم الجهاد من قرية كفر جمال جنوب طولكرم، خلال عمليات دهم واسعة طالت عدة قرى في المنطقة.

الاقتحامات ترافقت مع ممارسات تنكيل وتخريب، في استمرار لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى